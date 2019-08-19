Определены самые тихие города России

Аналитики портала Domofond.ru составили рейтинг 200 российских городов по уровню тишины. Самыми тихими городами оказались Гурьевск в Калининградской области и Ейск в Краснодарском крае.

Аналитики опросили более 90 тыс. человек, предложив им оценить утверждение «Я живу в тихом районе, шум на улице меня практически не беспокоит» по шкале от 1 до 10. После этого для каждого региона был рассчитан средний балл, отражающий степень удовлетворенности пользователей уровнем тишины, сообщает «Российская газета».

Самыми тихими городами России стали Гурьевск с оценкой 8,4 балла, Ейск – 7,9, Михайловск (Ставропольский край) – 7,8 балла.

В первую десятку также вошли приморские города: Геленджик (7,8 балла), Керчь (7,6) и Туапсе (7,5).

А самыми шумными городами оказались Киселевск (4,3 балла) и Ленинск-Кузнецкий (5,2) в Кемеровской области, подмосковная Электросталь (5,3), Волжский (Волгоградская область), Якутск (Якутия), а также Лобня и Клин (Московская область) с одинаковой оценкой – 5,5 балла.

Ранее были названы самые чистые и грязные города России.