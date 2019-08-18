Зеленского раскритиковали за невыполнение предвыборных обещаний

Президент Украины Владимир Зеленский и его партия «Слуга народа» не хотят выполнять свои предвыборные обещания и заниматься решением конфликта в Донбассе, говорится в заявлении украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

В заявлении на сайте партии говорится, что Зеленский и его партия «получили мощную поддержку украинских граждан на выборах». Однако теперь президент страны и его команда «не хотят выполнять свои предвыборные обещания».

«Вместо того, чтобы представить обществу мирный план и приступить к прямым переговорам с Донецком, Луганском и Москвой, представители власти теперь заявляют, что конфликт не удастся быстро урегулировать», – подчеркнули оппозиционеры, комментируя недавнее заявление главы «Слуги народа» Дмитрия Разумкова о том, что решение конфликта на востоке Украины не будет быстрым.

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В своей риторике «Зе» (так в стране неофициально называют Зеленского) «уже ничем не отличается от предыдущего режима Порошенко», говорится в заявлении партии.

Партия потребовала от нынешней власти «выполнить свое предвыборное обещание и приступить к мирному урегулированию конфликта».

Ранее Зеленский заявлял, что Крымский полуостров якобы перейдет под юрисдикцию Украины, и обещал, что Рада в скором времени примет закон об упрощении получения разрешений на поездку в Крым для граждан страны. В Крыму заявили, что новая стратегия Киева является актом популизма.

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