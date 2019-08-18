Южная Осетия объяснила задержание восьми граждан Грузии

Пограничники задержали восьмерых граждан Грузии в связи с тем, что те незаконно пересекли госграницу в Цхинвальском районе Южной Осетии в состоянии алкогольного опьянения, сообщил полпред президента республики по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев.

«Восемь граждан Грузии были задержаны сотрудниками погранслужбы в селе Адзесар Цхинвальского района вечером 17 августа за незаконное пересечение государственной границы. Задержанные находились в состоянии алкогольного и наркотического опьянения», – передает его слова ТАСС.

Джиоев рассказал, что в личных вещах задержанных в ходе досмотра нашли наркотическое вещество растительного происхождения.

Состояние здоровья задержанных оценивается как удовлетворительное. После установления их личностей будет принято решение о дальнейших мерах.

Ранее Тбилиси заявил, что «российские силы» задержали восемь грузин-жителей приграничных с Южной Осетии районов, они доставлены в Цхинвальский изолятор.