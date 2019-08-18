Тбилиси обвинил российские силы в задержании восьми грузин на границе с Южной Осетии

Российскими силами задержаны восемь грузин-жителей приграничных с Южной Осетии районов, они доставлены в Цхинвальский изолятор, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на Службу госбезопасности Грузии.

«Задействована «горячая линия», в курс дела поставлена миссия наблюдателей ЕС», – заявила Служба госбезопасности Грузии.

Задержания начались в субботу вечером и продолжились в ночь на воскресенье. Грузинская сторона обвиняет «российские оккупационные силы» в «провокации».

Российские военные и пограничники находятся в Южной Осетии на основании двусторонних соглашений после войны-2008.

По словам начальника аппарата Совбеза Грузии Кахи Кемоклидзе, «госструктуры Грузии работают скоординировано, чтобы оперативно освободить задержанных». Он отметил, что задержания произошли у села Адзвиси и назвал их «незаконными».