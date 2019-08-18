Водитель попавшего в ДТП в Перми автобуса задержан

Полиция задержала водителя автобуса, который в субботу днем врезался в стену строительного магазина в Перми, в результате чего один человек погиб и 32 пострадали, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

«Водитель задержан в порядке статьи 91 УПК РФ», – передает ТАСС слова представителя ведомства.

В управлении МВД отметили, что водитель был трезв.

Напомним, в субботу автобус с пассажирами врезался в стену магазина в Перми. Причиной аварии назвали техническую неисправность автобуса. В ДТП пострадали 32 человека, один пассажир погиб. Восемь человек находятся в тяжелом состоянии.