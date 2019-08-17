В США проследили, как менялись взгляды демократов на Россию

Американский писатель Эндрю Маккарти в своей новой книге «Клубок сговора: план по фальсификации результатов выборов и уничтожению президентства» проследил, как менялось отношение демократов к России с течением времени.

По словам Маккарти, в ходе предвыборной кампании 2012 года республиканец Митт Ромни заявлял, что Россия является «бесспорно врагом номер один». Барак Обама воспринял это заявление как пережиток старины, передает ИноТВ.

Обама произнес фразу: «Звонят 1980-е, просят вернуть им их внешнюю политику». По его мнению, заявляя о реальной угрозе со стороны России Республиканская партия стремилась вернуться к советскому времени.

Однако после того, как Хиллари Клинтон проиграла на президентских выборах 2016 года, демократы решили, что им стоит вернуться к 1980-м годам, отметил Маккарти.

По его словам, Обама за все восемь лет своего президентства

не принял практически никаких значимых мер против России, а демократы стали высказывать мнение, что Россия является главным геополитическим врагом США.

«С 8 ноября 2016 года в соответствии с постоянно меняющимися взглядами демократов на Россию она превратилась из нелепого наваждения неоконсерваторов и пропагандистов войны в экзистенциальную угрозу, сравнимую по своим масштабам с изменениями климата», – подчеркнул автор книги.

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