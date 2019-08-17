Россия победила в конкурсе «Танковый биатлон» на АрМИ – 2019

Российская команда первой финишировала в конкурсе «Танковый биатлон» и установила новый рекорд скорости на Армейских международных играх (АрМИ).

Россияне прошли трассу на подмосковном полигоне Алабино за 1 час 33 минуты 20 секунд, установив новый рекорд скорости – 84 километра в час, передает РИА «Новости».

Танкисты поразили 21 мишень из 24 возможных – это лучший результат на огневом рубеже.

В финал конкурса «Танковый биатлон» вышли команды России, Белоруссии, Казахстана и Азербайджана.

Серебряными призерами стала сборная Белоруссии с результатом 1 час 41 минута 19 секунд, а бронзу завоевала команда Казахстана, пройдя трассу за 1 час 53 минуты 44 секунды.

Ранее сообщалось об еще одном поставленном рекорде российских танкистов на «Танковом биатлоне».

Армейские международные игры проходят с 3 по 17 августа. В них принимают участие команды 37 государств общей численностью более 5 тыс. человек.