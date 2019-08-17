Госкомиссия одобрила летные испытания «Союза МС»

Госкомиссия одобрила начало летных испытаний корабля «Союз МС» с ракетой «Союз-2.1.а», сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«На Байконуре госкомиссия приняла решение о начале летных испытаний корабля «Союз МС» с ракетой космического назначения (РКН) «Союз-2.1.а» и о вывозе 19 августа РКН на стартовый комплекс», – написал Рогозин в Twitter.

На Байконуре Госкомиссия приняла решение о начале лётных испытаний корабля "Союз МС" с ракетой космического назначения (РКН) "Союз-2.1.а и о вывозе 19 августа РКН на стартовый комплекс. — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 17 августа 2019 г.

Робота «Федора» начали готовить к запуску в космос. Гендиректор НПП «Звезда» Сергей Поздняков сообщил, что на МКС человекообразный робот «Федор» полетит в кресле космонавта, робот проведет на борту МКС 14 дней.

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