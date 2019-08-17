Порошенко обвинили в краже кредитных средств МВФ

Экс-президент Украины Петр Порошенко за время своего нахождения на посту вывел из страны на заграничные счета более восьми млрд долларов, заявил американский миллиардер Сэм Кислин.

Кислин обвинил Порошенко и генпрокурора Украины Юрия Луценко в коррупции, указав, что они работали не на благо народа, а ради своей личной выгоды, передает «Страна.ua».

«Только Порошенко за время президентства вывел из Украины не меньше восьми миллиардов долларов. Только по известным мне фактам через госкомпанию «Центрэнерго» было выведено от 700 до 800 миллионов долларов», – заявил Кислин.

Кислин также добавил, что по его запросу в США возбуждены уголовные против Порошенко по трем статьям. Одно из дел касается кредитных денежных средств МВФ.

По его словам, по распоряжению Порошенко один млрд долларов мог уйти не по назначению: «Их вывели в виде рефинансирования на коммерческие банки, а дальше они разошлись по карманам».

Напомним, против Порошенко расследуется уже 13 уголовных дел, ГБР подтвердило, что дел не меньше 11, однако сам бывший президент утверждает, что не заведено ни одного дела. Генпрокурор Украины заявил, что Порошенко является свидетелем во всех делах, в которых на Украине фигурирует его имя.





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