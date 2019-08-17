Сбежавшего «короля наркоинтернета» задержали на Украине

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала сбежавшего основателя международной онлайн-сети распространения наркотиков Амоса Дова Сильвера.

«В результате принятых неотложных оперативных мероприятий Служба безопасности Украины задержала гражданина Израиля Амоса Дова Сильвера в одной из областей нашей страны. В ближайшее время он будет экстрадирован в соответствии с действующим законодательством», – сказано в сообщении СБУ в Facebook.

Задержали Сильвера в городе Умань Черкасской области. Вместе с ним арестованы также трое сотрудников СБУ, которые подозреваются в содействии побега.

В марте прошла международная операция против причастных к деятельности интернет-сети по распространению марихуаны Telegrass. В Киеве арестовали основателя сети, гражданина США и Израиля Амоса Дов Сильвера. Украина приняла решение выдать его Израилю.

15 августа сотрудники СБУ доставили Сильвера в аэропорт Борисполь, откуда должны были отправить в Израиль, но он сбежал.