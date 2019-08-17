Военный вертолет упал на западе Украины

Военный вертолет Ми-2 потерпел крушение во Львовской области Украины, сообщают местные СМИ со ссылкой на военные источники.

Информагентство «Дело» со ссылкой на свои источники в военной прокуратуре сообщило, что «в Бродовском районе Львовщины потерпел крушение военный вертолет Ми-2», передает ТАСС.

Пострадавших и погибших нет, на месте инцидента работают правоохранители.

В Минобороны Украины пока не комментируют эту информацию.

Напомним, в мае на Украине Ми-8 упал во время тренировочного полета. Сообщалось о гибели пяти человек.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД