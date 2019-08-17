В Крыму двух военных осудили за случайный запуск ракеты

Крымский гарнизонный военный суд вынес приговор двум военнослужащим за несанкционированный пуск, который произошел ракеты 1 октября 2017 года.

Приговор был вынесен 7 июня, однако известно об этом стало только сейчас.

Как установило следствие, военнослужащие Чебанов и Зверев (имена в сообщении не уточняются), «будучи ответственными за правильность подготовки к проверке авиационной управляемой ракеты Х-29ТД на автоматизированной аппаратуре «Ока», совершили нарушение правил обращения с оружием, повлекшее по неосторожности причинение тяжких последствий в виде причинения материального ущерба Минобороны России в размере 46 млн 571 тыс. 866 рублей», передает ТАСС.

Сообщается, что в результате были уничтожены две ракеты, находившиеся в ангаре. Кроме того, повреждены агрегаты автоматизированной аппаратуры контроля «Ока».

Военных признали виновными в нарушении правил обращения с оружием, представляющим повышенную опасность для окружающих (ч. 1 ст. 349 УК РФ).

Чебанову назначено наказание в виде ограничения по военной службе на год и три месяца с удержанием 15% из его денежного довольствия в доход государства, Звереву – на год с удержанием 10% из денежного довольствия.