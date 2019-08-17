В московских аэропортах отменили или задержали более 20 рейсов

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Четырехдневная рабочая неделя бесполезна для России

Многие утверждают, что уже в ближайшем будущем люди будут работать гораздо меньшеФото: Charles Platiau/Reuters
Казалось бы, какой может быть подвох в том, чтобы трудиться на один день меньше, отдыхать на один день больше, а зарплату получать в прежнем объеме? По крайней мере, именно эти аргументы используют сторонники идеи перехода на четырехдневную рабочую неделю. Однако в реальности есть целый ряд сложностей и сомнений – особенно в российских условиях.  Подробности...
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«Взрыв российского Skyfall» выявил некомпетентность разведки США

Разведка США вводит Трампа в заблуждениеФото: Минобороны России/Youtube
Американские СМИ со ссылкой на военную разведку заявили, что на полигоне под Северодвинском взорвалась российская перспективная ракета «Буревестник» (код НАТО Skyfall). Позже с аналогичным заявлением выступил Дональд Трамп, добавив, что у Вашингтона есть «более продвинутые технологии», чем у Москвы. Эксперты считают, что президента США могли намеренно ввести в заблуждение.  Подробности...
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Навальный приучает оппозицию к травле детей

Навальный открыто заявил, что люстрации должны подвергаться не только чиновники, но и их дети и внукиФото: Pavel Golovkin/AP/ТАСС
Несистемная оппозиция перешла к тактике обнародования персональных данных своих идеологических противников. Соратники Навального сливают в специально созданные сообщества не столько данные на сотрудников полиции, но и информацию о малолетних детях чиновников. Но не все либералы согласны с тем, что в политические разборки взрослых втягивают несовершеннолетних. Подробности...
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США напомнили миру о старом способе менять баланс сил

Так изображали американские территориальные приобретения в конце 19 векаФото: общественное достояние
Идея Дональда Трампа о покупке Гренландии у Дании не имеет шансов на успех. Тем не менее, эта мысль возникла у Трампа не случайно – США почти половину своей территории приобрели за деньги. Американский президент действует как бизнесмен: если что-то может принести выгоду, это надо купить. Поэтому в XXI веке практика покупки и продажи территорий может вернуться вновь. Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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США начинают новый передел мира с Гренландии

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
История возвращается на круги своя, и формула Фукидида «сильные делают то, что могут, а слабые – то, что им позволяют сильные» доказывает свою актуальность. Нельзя не сказать за это Трампу большое спасибо. Подробности...
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Не совсем православные – все равно православные

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Особое положение РПЦ в России строится на факте, что частью этой Церкви себя считает абсолютное большинство населения страны. Но доля регулярно (хотя бы раз в неделю) посещающих храм не превышает 10 процентов. И как со всем этим быть? Подробности...
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С изнанки лета любви

Владимир Можегов, публицист
Леволиберальная общественность широко отмечает 50-летие рок-фестиваля в Вудстоке, ставшего символом 60-х. Секс, наркотики, рок-н-ролл – это принцип жизни оттуда. Это кара, которая постигла весь старый белый консервативный мир. Подробности...
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    Знаменитые истории спасения в авиакатастрофах

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      Пилот героически посадил пассажирский самолет в кукурузном поле

      Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в четверг совершил экстренную посадку в кукурузное поле неподалеку от Жуковского из-за попадания в двигатели самолета птиц. Благодаря грамотным действиям пилотов 226 пассажиров и семь членов экипажа остались живы
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      Вышла серия монет в честь 50-летия мультфильма «Бременские музыканты»

      Банк России 12 августа выпустил в обращение памятные монеты «Бременские музыканты» серии «Российская (советская) мультипликация» с изображением героев мультфильма по сценарию Юрия Энтина и Василия Ливанова, вышедшего на экраны полвека назад
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      Путин в Крыму приехал к байкерам на мотоцикле «Урал»

      Владимир Путин приехал на байк-шоу «Тень Вавилона», которое проходит в Севастополе, за рулем мотоцикла «Урал» с российским флагом и в кожаной куртке. Главу государства встретили приветственными гудками
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          Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:
          • Совершил подвиг

          • Профессионально сделал свою работу

          • Им просто повезло

          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

          • Не готов отдать и не соглашусь на пересадку, даже при риске умереть

          Сколько у вас долгов перед банками, друзьями, родственниками?
          • до 10 тыс. рублей

          • до 100 тыс. рублей

          • до 500 тыс. рублей

          • до 1 млн рублей

          • более 1 млн рублей

          • у меня нет долгов

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            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
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            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
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              В московских аэропортах отменили или задержали более 20 рейсов

              17 августа 2019, 09:12

              Текст: Наталья Ануфриева

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              В аэропортах Москвы в субботу 11 рейсов задержано и 10 отменено, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание».

              По данным на 9.08 мск в Домодедово восемь рейсов задержано, 10 отменено. В Шереметьево задержано три рейса, говорится на сайте сервиса.

              Информации по Внуково и аэропорту Жуковский нет.

              Отметим, что ранее синоптики объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы и дождя в Москве и области, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.

              «Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна», – говорится в сообщении.

              Предупреждение действует до 21.00 субботы.


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