В московских аэропортах отменили или задержали более 20 рейсов

В аэропортах Москвы в субботу 11 рейсов задержано и 10 отменено, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание».

По данным на 9.08 мск в Домодедово восемь рейсов задержано, 10 отменено. В Шереметьево задержано три рейса, говорится на сайте сервиса.

Информации по Внуково и аэропорту Жуковский нет.

Отметим, что ранее синоптики объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы и дождя в Москве и области, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна», – говорится в сообщении.

Предупреждение действует до 21.00 субботы.