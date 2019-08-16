После лезгинки на дороге в Калуге возбудили дело

В Калуге возбуждено уголовное дело из-за перекрытия автомобилями проезжей части и демонстрации предмета, похожего на оружие, сообщает региональное УМВД.

«Следственным отделом УМВД по г. Калуге возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса РФ «Хулиганство», по факту перекрытия автомобилями проезжей части пересечения ул. Кирова и ул. Марата г. Калуги и демонстрации предмета, внешне похожего на оружие», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В ходе следствия будет установлена роль каждого из участников инцидента.

Прокуратура Калужской области, в свою очередь, сообщает, что в деле уже есть подозреваемые, причастные к совершению преступления, отмечается на сайте надзорного органа.

Молодые люди, перекрывшие дорогу, начали «танцевать нечто, похожее на лезгинку», утверждает «Интерфакс». Девушки снимали их на телефон, видео было опубликовано на YouTube-канале «Безопасный город», а затем разошлось по соцсетям.