Лукашенко пригрозил чиновникам «жесточайшими разборками»

Глава Белоруссии Александр Лукашенко назвал «вопиющей бесхозяйственностью» ситуацию с падежом скота в республике. С жесткими заявлениями он выступил в ходе рабочей поездки в Стародорожский район Минской области.

Лукашенко пообещал, что за падеж скота «ответят все». «Это вопиющая бесхозяйственность, это просто преступление. По падежу скота разборки будут жесточайшие», – приводятся его слова в сообщении на сайте главы белорусского государства.

Президент Белоруссии пообещал, что по итогам года будет подсчитано, сколько погибло скота в каждой области и в целом по стране.

Ранее Лукашенко назвал условия, в которых живут коровы агрохолдинга «Купаловское», Освенцимом. Он заявил, что и на улице, и под крышей «кладбище». После визита в агрохолдинг глава Белоруссии провел кадровую чистку.

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