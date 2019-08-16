Умер композитор Роман Леденев

Композитор, автор музыки к таким кинофильмам, как «Вся королевская рать», «Поэма о крыльях» и «Странная женщина», народный артист России Роман Леденев скончался на 89-м году жизни, сообщили в Союзе кинематографистов.

«15 августа от нас ушел Роман Семенович Леденев – талантливейший композитор, народный артист России, лауреат Государственной премии России, старейший профессор кафедры сочинения Московской консерватории, авторитетный член нашей Гильдии. Для многих из нас он был любимым учителем и старшим другом... Великолепный мастер, которому подвластны различные музыкальные жанры, в том числе и киномузыка. Его тонкое чувство экрана особенно проявилось в кинофильмах «Поэма о крыльях», «Странная женщина», «Вся королевская рать», «Дядюшкин сон» и другие», – передает РИА «Новости» сообщение Союза кинематографистов.

Там также выразили соболезнования семье композитора.

Леденев родился в 1930 году в Москве, окончил в 1948 году Центральную музыкальную школу, в 1955 году – Московскую консерваторию им. П.И. Чайковского, где впоследствии работал на кафедре теории музыки.

Музыка Леденева часто исполняется в лучших концертных залах в России и за рубежом и входит репертуар таких исполнителей, как Юрий Башмет, Владимир Минин, Валерий Полянский и многих других. Леденев – автор музыки к фильмам «Ход конем», «Город первой любви», «Пятьдесят на пятьдесят», «Атланты и кариатиды» и другим.