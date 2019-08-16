Фильм об ответственности Саакашвили за войну 2008 года расколол «Имеди»

Часть сотрудников «Имеди» выступила против показанного этим телеканалом 11 августа фильма «Мы миром выиграем другими начатую войну», в котором на основании документальных материалов показано, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили чуть ли не целенаправленно вел страну к вооруженному конфликту 2008 года, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Некоторые журналисты заявили, что не разделяют такой версии. Другие даже потребовали от руководства извинений.

Заместитель гендиректора телекомпании Ника Лалиашвили заявил, что он продюсировал этот фильм, а его авторами являются в том числе «беженцы и сотни грузинских солдат, ставших жертвами саакашвилевской авантюры».

По словам Ники Лалиашвили, «автором этого фильма также является грузинское общество, которое прекрасно все знает и которому 11 лет после войны запрещали говорить правду».

В фильме, в частности, приводятся отрывки из высказываний американских дипломатов, которые подтверждают, что Вашингтон предостерегал Саакашвили от попыток военных путем решить территориальные проблемы. Также напоминается о докладе ЕС десятилетней давности, в котором содержатся выводы о том, что грузинская сторона начала военные действия, хотя затем ответ России был непропорциональным.

В соцсетях некоторые пользователи называют фильм «пропутинским», однако большинство поддержали позицию Лалиашвили. Сторонники Лалиашвили предлагают тем журналистам «Имеди», которым совестно за этот фильм, уйти из телекомпании, отказавшись от многотысячных зарплат, и открыто поддерживать Саакашвили и его окружение.

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