Орнитологи придумали решение проблемы с птицами после инцидента под Жуковским

Руководитель отраслевой группы авиационной орнитологии Сергей Рыжов предложил создавать индивидуальные паспорта для аэропортов, чтобы предотвращать инциденты с птицами.

По его словам, в паспорте необходимо указать наличие рядом с воздушной гаванью крупных и мелких рек, морских побережий, характер растительности и количественный состав самих птиц, передают «Известия».

Эта информация позволит делать вывод, требуются ли аэропорту дополнительные решения для отпугивания птиц, помимо акустических систем.

Рыжов также отметил, что в документ должны быть внесены данные об интенсивности взлетов-посадок, наличие рядом несанкционированных свалок, полигонов коммунальных отходов и прочее.

В свою очередь в Летно-исследовательском институте (ЛИИ) им. Громова заявили, что аэродром Раменское соответствует всем стандартам.

«Перед вылетом были проведены все предусмотренные правилами процедуры, включая осмотр взлетно-посадочной полосы на предмет отсутствия миграции птиц», – сообщили в институте.

Ранее сообщалось, столкновение с птицами в аэропорту Жуковский предсказали два года назад.

Напомним, самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», вылетевший из аэропорта Жуковский в Симферополь, после взлета столкнулся со стаей чаек, двигатель загорелся и отвалился. Птицы, с которыми столкнулся самолет, обитали на расположенной рядом свалке.