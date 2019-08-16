Военные летчики в России получат новое оружие

Минобороны планирует включить в носимый аварийный запас (НАЗ) военных летчиков пистолет-пулемет ПП-2000 вместо автомата АКС-74У, сообщил источник в оборонной отрасли.

«Было предложено рассмотреть возможность вооружения военных летчиков очень компактным ПП-2000 вместо АКС-74У. Ведомство отреагировало с интересом на это предложение», – передает ТАСС слова источника.

В настоящее время в НАЗ летчика помимо еды, воды, аптечки и средств связи автомат АКС-74У, патроны к нему и гранаты. При боевом вылете пилот берет с собой пистолет Макарова или пистолет Стечкина, которые кладет вместе с магазинами в разгрузочный жилет.

Напомним, на российском стенде выставки средств и систем безопасности Milipol Paris 2007, которая проходила в Париже с 9 по 12 октября 2007 года впервые было представлено оружие для оснащения антитеррористических подразделений: 9-миллиметровый пистолет-пулемет ПП-2000, 9-мм автомат АС, 9-мм снайперская винтовка ВСК-94, а также разнообразные прицелы ночного видения и бронежилеты.

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