Таиланд заинтересовался российскими беспилотниками

Компании из Таиланда серьезно заинтересовались российскими разработками в сфере беспилотных систем и противодействия беспилотным системам, сообщил источник в российской делегации на бизнес-форуме в Бангкоке.

По словам источника, таиландскую сторону интересуют не только беспилотники как таковые, но и разработанные в России системы анализа данных, поступающих с беспилотников, передает РИА «Новости».

И сами аппараты, и системы анализа данных могут быть применены не только в военной области, но и в широком спектре гражданских задач. Среди таких задач, по словам таиландских партнеров – раннее предупреждение наводнений и лесных пожаров, контроль передвижения и загрузки вагонного парка железных дорог, таможенный контроль на море, спасение на море и другие, сообщил источник.

«Еще больший интерес вызывают у таиландских коллег средства противодействия полетам беспилотных систем», – рассказали в российской делегации.

В бизнес-форуме, организованном Министерством промышленности и торговли России, Российско-Таиландским деловым советом, Российско-Таиландской торговой палатой и торговым представительством России в Таиланде, приняли участие более 120 компаний с обеих сторон. Российскую делегацию на форуме возглавлял заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Груздев.

Ранее Минобороны опубликовало видео с первым полетом новейшего российского ударного беспилотника «Охотник». Испытания проводились на одном из ведомственных аэродромов. В Китае полет «Охотника» вызвал восхищение.

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