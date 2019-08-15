«Аэропорт» для космических туристов показали в США

Компания Virgin Galactic представила центр управления будущими суборбитальными полетами, а также самолет-носитель, предназначенный для запуска космических кораблей.

Главный управляющий компании Джордж Уайтсадс назвал событие историческим, сообщает ТАСС со ссылкой на Albuquerque journal.

«Космопрот» Spaceport America располагается в штате Нью-Мексико, рядом находится ВПП для самолета-носителя Eve. «Спейспорт» включает в себя также центр подготовки для космических туристов и помещения для астронавтов и их семей. Вскоре должны начаться первые испытательные полеты самолета-носителя.

По информации американских СМИ, стоимость полета продолжительностью два часа будет составлять приблизительно 250 тыс. долларов.

Step inside our Gateway to Space at Spaceport America. This will be the point of departure and return for our Future Astronauts. https://t.co/X2tB9TTOvL pic.twitter.com/lrriMuBpSL — Virgin Galactic (@virgingalactic) 15 августа 2019 г.

В России первый туристический космодром появится в Нижегородской области, построить его планируется к 2025 году.