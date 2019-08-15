МИД назвал «абсурдом» статью об угрозах семьям пилотов НАТО со стороны России

Статья о том, что неизвестные с «русским акцентом» запугивают по телефону семьи пилотов НАТО, появившаяся в нидерландском издании Telegraaf, является дезинформацией и преследует цель представить Россию как агрессора, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

«Факт того, что в статье прямо говорится о русских, прямо ссылаются на наличие фактов, предоставленных анонимными источниками, которые якобы слышали русский диалект, русский акцент в этой речи - все это свидетельствует об умышленном, целенаправленном и просто отвратительном распространении субъективной информации - на самом деле дезинформации - с целью в очередной раз назначить Россию агрессором», – заявила Захарова, сообщает РИА «Новости».

Нидерландская газета ранее сообщила, что родные нидерландских пилотов истребителей F-16 в составе сил НАТО в Прибалтике в 2017году стали получать угрозы от неизвестного, разговаривавшего с явным русским акцентом. Telegraaf ссылается на слова анонимных свидетелей, которые утверждают, будто слышали звонки, а также на засекреченные данные службы военной разведки и безопасности.

Захарова подчеркнула, что авторы «не брезгуют в этой статье приводить совершенно неадекватные... материалы», которые невозможно проверить на достоверность, а сама подача материала «абсурдна».

Ранее Польша призвала Евросоюз бороться с «российской дезинформацией», так как якобы Россия пытается влиять на внутренние процессы в Европе.