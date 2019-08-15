Преподаватель посадивших самолет под Жуковским летчиков дал оценку их действиям

Преподаватели летчиков, посадивших аварийный самолет в поле возле Жуковского аварийный самолет, гордятся ими, заявил замдиректора филиала по воспитательной работе Бугурусланского летного училища гражданской авиации Иван Первов.

«Свидетельство коммерческого пилота мы выдавали Юсупову Дамиру Касимовичу 2013 года выпуска. Второй пилот тоже наш выпускник 2017 года. Это мой выпускник. Мы их выпускали. Гордость. Живы. Здоровы. Мы здесь о летательном аппарате даже речи не ведем. Неважно, восстановят его или нет. Все живые – главное», – передает РИА «Новости» слова Первова.

Он добавил также, что практики сажать самолет на кукурузное поле нет.

«Только в теории и на тренажере. Их учат при особом случае полета, их учат действиям при отказе двигателя на тренажере. Это в обязательном порядке», – отметил он.

Ранее в четверг сообщалось, что общий налет 41-летнего Дамира Юсупова, командира воздушного судна, превышает три тысячи часов. Второму пилоту самолета Георгию Мурзину 23 года, его общий налет составляет 600 часов.

Напомним, самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» вылетел в четверг из Жуковского в Симферополь. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Самолет столкнулся со стаей чаек, которые, как выяснилось позднее, обитали на местной свалке. Двигатель самолета загорелся и отвалился при аварийной посадке. Все пассажиры и члены экипажа выжили. Пострадали 23 человека.

Заслуженный летчик СССР Олег Смирнов подчеркнул, что командир самолета совершил чудо.

Напомним, ранее в четверг в авиакомпании сообщили, что экипаж самолета А321 «Уральских авиалиний», в четверг совершивший экстренную посадку в кукурузном поле возле подмосковного Жуковского, отстранен от полетов на время проверки.