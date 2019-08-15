Владелец «Жуковского» отреагировал на сообщения о неэффективном разгоне чаек

Компания-владелец аэропорта Жуковский «Рампорт-Аэро» не отвечает за управление воздушным движением аэродрома, сообщили в пресс-службе «Рампорт-Аэро», комментируя жесткую посадку самолета А321 из-за попадания чаек в двигатель.

Ранее СМИ сообщили, что попадание чаек в двигатель самолета – это ошибка аэропорта Жуковский. По данным источников, разгон птиц является обязанностью аэропорта.

«Рампорт-Аэро» осуществляет наземное обслуживание рейсов гражданской авиации: инфраструктуру терминала, регистрацию пассажиров, обработку багажа, инфраструктуру для пограничного таможенного контроля и др. Управление воздушным движением и поддержание работы аэродрома не относится к компетенции «Рампорт-Аэро», – сказали в компании, передает РИА «Новости».

Там отметили, что пассажиры доставлены в аэропорт автобусными рейсами. «В здании аэропорта организована работа медиков и психологов для помощи пассажирам. Прорабатываются варианты отправки пассажиров в точку назначения из другого аэропорта и подготовки необходимого трансфера. В настоящий момент аэропорт Жуковский работает в штатном режиме», – сообщили в пресс-службе.

Независимый авиаэксперт Валерий Постников, комментируя столкновение самолета Airbus А321 со стаей чаек возле Жуковского, заявил газете ВЗГЛЯД, что «есть целый комплекс мероприятий, который должен проводиться и на самом аэродроме, и на прилегающих территориях, чтобы минимизировать шансы попадания птиц в турбины двигателей. Для этого есть орнитологическая служба».

В четверг утром самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнял рейс по маршруту Жуковский – Симферополь. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. После отрыва от ВВП самолет столкнулся со стаей чаек, которые, как выяснилось позднее, обитали на местной свалке. Двигатель самолета загорелся и отвалился при аварийной посадке. Все пассажиры и члены экипажа выжили. Пострадали 23 человека.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал героями экипаж самолета А321, который посадил самолет с горящими двигателями в кукурузном поле возле Жуковского. Заслуженный летчик СССР Олег Смирнов также заявил, что командир самолета совершил чудо.

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