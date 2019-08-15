Стали известны подробности аварийной посадки лайнера в поле возле Жуковского

Экипаж совершившего аварийную посадку в Подмосковье самолета A321 после возгорания двигателей принял решение экстренно садиться без попыток вернуться в аэропорт вылета, сообщили в экстренных службах.

«После попадания птиц загорелся двигатель. Экипаж принял решение сажать самолет немедленно, не возвращаясь в аэропорт Жуковского. Он отключил двигатели, самолет практически спланировал и сел на брюхо в поле», – сказал источник ТАСС.

При этом повреждений у фюзеляжа самолета нет, пожар сам борт не затронул, но у него отвалился горевший правый двигатель.

Совершивший жесткую посадку экипаж самолета А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский – Симферополь. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.

При взлете самолет столкнулся со стаей чаек и сел в кукурузном поле в километре от ВПП. Пассажиры рассказали, что что двигатель несколько раз хлопал, его пытались запустить, после чего лайнер начал падать. Лайнер совершил аварийную посадку с убранными шасси, перед приземлением экипаж выключил двигатели. По данным подмосковного МЧС, пострадали 10 человек, среди них трое детей.

Прокуратура начала проверку ЧП с самолетом. После инцидента с самолетом возбуждено уголовное дело.

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