Захваченные в Филадельфии заложники освобождены спецназом

Спецназу полиции удалось освободить всех захваченных в Филадельфии заложников, сообщил шеф полиции города Ричард Росс.

По его словам, спецназу «удалось благополучно вывести наружу двух стражей порядка, которые оказались в ловушке на верхнем этаже, а также еще трех узников», передает ТАСС.

Шеф полиции уточнил, что «все заложники были благополучно выведены».

Он также рассказал, что сотрудникам правоохранительных органов после продолжительных попыток удалось переговорить со стрелком. Его попытались убедить сдаться. «Мы пытаемся добиться того, чтобы он вышел мирно, но он отказывается это сделать», – сказал Росс в эфире телеканала CNN.

По его словам, стрелок, предположительно, не получил ранений. Точно это пока не установлено.

Как отметил Росс, подозреваемый «уже в течение некоторого времени» не открывал огонь. «Мы рассчитываем, что он начал понимать, что в его интересах выйти и сдаться. Мы не знаем, будет ли именно так», – сказал шеф полиции.

Ранее в Филадельфии неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам полиции, после чего захватил заложников, среди которых оказались двое стражей порядка. В результате инцидента пострадали не менее семи полицейских.