Устроивший стрельбу в Филадельфии захватил заложников

Открывший огонь по сотрудникам полиции мужчина может удерживать заложников, сообщил начальник полиции Филадельфии Ричард Росс. По его данным, в одном доме со стрелком оказались заблокированы двое полицейских.

Полицейское управление Филадельфии обратилось к жителям города с призывом «держаться подальше» от дома номер 3700 на 15-й улице, где, по сообщениям американских СМИ, находится мужчина, открывший стрельбу по сотрудникам полиции, передает ТАСС.

По данным телекомпании ABC, подозреваемый периодически делает от четырех до шести выстрелов. На месте находятся десятки стражей порядка и подразделение спецназа.

Шеф полиции города Ричард Росс сообщил, что в одном доме со стрелком оказались заблокированы два сотрудника полиции. По его словам, события развиваются таким образом, что он беспокоится «из-за потенциальной ситуации с заложниками».

При этом шеф полиции не уточнил, кого удерживает стрелявший в заложниках: гражданских или полицейских, которые не могут покинуть здание. «Нам необходимо с этим разобраться», – сказал начальник полиции.

Ранее в Филадельфии неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам полиции, в результате пострадали не менее семи стражей порядка. Перестрелка продолжается уже несколько часов.