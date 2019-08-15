В Филадельфии неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам полиции

В северной части Филадельфии (штат Пенсильвания) несколько стражей порядка получили огнестрельные ранения, сообщили в полицейском управлении города.

В управлении уточнили, что по сотрудникам полиции Филадельфии открыли огонь, передает ТАСС.

По данным местного филиала телеканала ABC, пострадали пять стражей порядка. Один из них был ранен в голову, он в тяжелом состоянии.

Накануне вооруженный ружьем мужчина застрелил полицейского в Калифорнии.