В перестрелке в Филадельфии пострадали еще несколько полицейских

Полицейское управление Филадельфии сообщило, что не менее семи правоохранителей пострадали в связи с перестрелкой в северной части города.

По последней информации, шесть сотрудников полиции получили огнестрельные ранения, еще несколько – иные травмы, передает ТАСС.

«Подозреваемый все еще ведет стрельбу», – отметили в полиции.

Там также заверили, что всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь, угрозы их жизням нет.

Ранее сообщалось, что в Филадельфии неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам полиции, в результате огнестрельные ранения получили не менее пяти стражей порядка.