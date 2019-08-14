ЧМ по футболу изменил представление иностранцев о России

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Какой ущерб наносит Крыму украинская водная блокада

Потери сельского хозяйства Крыма из-за отсутствия воды составляют миллиарды рублей в годФото: Алексей Павлишак/ТАСС
Украина в очередной раз заявила, что не намерена открывать Северо-Крымский канал, чтобы по нему днепровская вода попадала на территорию полуострова. Водная блокада со стороны Украины продолжается уже пять лет, нанося ущерб как экологии, так и сельскому хозяйству Крыма. Тем не менее, сейчас на полуострове урожаи пшеницы и винограда выше, чем до 2014 года.  Подробности...
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«Взрыв российского Skyfall» выявил некомпетентность разведки США

Разведка США вводит Трампа в заблуждениеФото: Минобороны России/Youtube
Американские СМИ со ссылкой на военную разведку заявили, что на полигоне под Северодвинском взорвалась российская перспективная ракета «Буревестник» (код НАТО Skyfall). Позже с аналогичным заявлением выступил Дональд Трамп, добавив, что у Вашингтона есть «более продвинутые технологии», чем у Москвы. Эксперты считают, что президента США могли намеренно ввести в заблуждение.  Подробности...
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Россия забывает о священности великих побед

На российских памятниках все чаще стали изображать иностранных солдат или вражеское вооружениеФото: Валерий Ветелкин
Ольга Бузова назвала себя блокадницей, а в амурском поселке на памятнике погибшим в Великой Отечественной изобразили силуэты американских солдат. Новости о подобных событиях стали появляться в последнее время слишком часто. Чем вызвана эта историческая безграмотность и столь неуважительное отношение к памяти о великой войне? Подробности...
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Майдан в Гонконге подошел к опасной черте

Блокирование работы аэропорта ставит вопрос финансового благополучия Гонконга ребром и вынуждает Китай к крайним мерамФото: Thomas Peter/Reuters
Международный аэропорт Гонконга захвачен оппозицией. В заложники взят журналист. Пекин направляет войска к границам мятежного города, на улицы которого вышли до двух миллионов сторонников оппозиции. Что происходит в одном из главных финансовых центров мира, вмешиваться во внутренние дела которого правительство Китая не имеет права?  Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Споры вокруг выборов есть и будут

Алена Булгакова, руководитель исполкома движения «Корпус» За чистые выборы»»
Движение «Голос» опубликовало доклад об итогах выдвижения и регистрации кандидатов на предстоящих выборах губернаторов 8 сентября 2019 года, который содержит широкий круг дискуссионных тезисов, а если называть вещи своими именами – откровенно провокативных. Подробности...

На смену сионистскому заговору пришел русский

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Я восхищаюсь своей страной. Так тонко, так умело воздействовать на общественное мнение, манипулировать Европарламентом, Советом Европы, да и вообще земным шаром Подробности...
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Битва, происходившая у нас, но без нашего участия

Сергей Зацаринный, писатель
Общая история, многовековое соседство – при желании это может стать почвой для сотрудничества. А может быть причиной конфронтации и взаимных претензий. Все зависит от точки зрения. Подробности...
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          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

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          • до 100 тыс. рублей

          • до 500 тыс. рублей

          • до 1 млн рублей

          • более 1 млн рублей

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              ЧМ по футболу изменил представление иностранцев о России

              14 августа 2019, 22:32

              Текст: Антон Никитин

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              Чемпионат мира по футболу изменил мнение иностранцев о России, следует из лекции проректора Высшей школы экономики, руководителя олимпиады «Я – профессионал» Валерии Касамары «Side view, или взгляд иностранцев на Россию» в рамках образовательной программы форума «Территория смыслов».

              «Во время Чемпионата мира по футболу мы провели небольшое исследование для того, чтобы можно было выявить ассоциации о нашей стране. Сразу отмечу, что оно нерепрезентативное – это были 100 интервью с болельщикам, 85 из которых были в России впервые. Но интересны результаты», – приводит «ФедералПресс» слова Касамары.

              «На первом месте из ассоциаций оказался традиционный русский напиток (водка). Но он получил столько же, сколько и второй пункт – это «отзывчивые люди и потрясающая атмосфера». Русский напиток занимал свою нишу на протяжении нескольких столетий. Этому напитку, чтобы укорениться, потребовалось много времени. Но проходит всего одно событие и благодаря нему у иностранцев появляется другая эмоция. Несколько столетий и одно событие», – отмечает проректор Высшей школы экономики.

              «В этом рейтинг Владимир Путин несколько обогнал красивых девушек – 14 и 11 голосов соответственно. Когда мы проводили исследование со студентами зарубежных стран, мы выявили следующее – они никогда не ассоциировали свою страну с лидерами государства. Они их не называют. Но в отношении нашей страны они четко говорят, что одна из устойчивых ассоциаций – это глава государства», – обратила внимание Касамара.

              «Есть две концепции, с помощью которых мы можем продвигать нашу страну – это жесткая и мягкая сила. Жесткая – это государство, у которого есть армия и флот. Соответственно, вас должны бояться. И если случается вооруженный конфликт, то вы можете продемонстрировать свою силу. Но мне кажется, что человечество свой запас жесткой силы уже достаточно реализовало. Сколько можно стрелять? И вот здесь на арену выходит концепция мягкой силы, которая была разработана Джозефом Наилем. И в 2013 году мягкая сила была включена в концепцию внешней политики России», – говорит проректор ВШЭ.

              «Но насколько активно мы подвигаем нашу мягкую силу? То есть культуру, искусство, науку и людей. Давайте возьмем кинематограф. Все же знают мультфильм «Маша и медведь». На сегодняшний день это 20 млрд просмотров на YouTube, это место в пятерке самых популярных мультсериалов в Европе. «Маша и медведь» присутствует более, чем в 130 странах мира, и мультфильм дублирован на 25 языков», – отмечает Касамара.

              «Есть еще еда. Когда мы с вами собираемся в путешествие, мы первым делом думаем о том, где поселиться и что поесть. Студенты зарубежных стран думают о том же самом. Путь к сердцу страны лежит через желудок», – считает руководитель олимпиады «Я – профессионал».

              «Я против того, чтобы упрощать смысл той же балалайки. Наша сила в миксе. В России есть не только балалайка или кокошник, а очень богатая национальная культура. Но когда вы оказываетесь в каких-нибудь национальны республиках вроде Татарстана или Башкирии, вы не видите там людей в национальных костюмах. Представьте, что девушки надевают на праздники кокошник с сарафаном. Что о них подумают? Это я к чему. У каждой японской женщины есть национальный наряд. И каждая японская женщина фотографируется в этом наряде, идет в нем на праздник», – отмечает Касамара.

              «Культуру не будут воспринимать как дурновкусие только тогда, когда мы снова будем ее носителями. К сожалению, нашу традиционную культуру мы упустили», – считает проректор ВШЭ.

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