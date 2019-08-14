ЧМ по футболу изменил представление иностранцев о России

Чемпионат мира по футболу изменил мнение иностранцев о России, следует из лекции проректора Высшей школы экономики, руководителя олимпиады «Я – профессионал» Валерии Касамары «Side view, или взгляд иностранцев на Россию» в рамках образовательной программы форума «Территория смыслов».

«Во время Чемпионата мира по футболу мы провели небольшое исследование для того, чтобы можно было выявить ассоциации о нашей стране. Сразу отмечу, что оно нерепрезентативное – это были 100 интервью с болельщикам, 85 из которых были в России впервые. Но интересны результаты», – приводит «ФедералПресс» слова Касамары.

«На первом месте из ассоциаций оказался традиционный русский напиток (водка). Но он получил столько же, сколько и второй пункт – это «отзывчивые люди и потрясающая атмосфера». Русский напиток занимал свою нишу на протяжении нескольких столетий. Этому напитку, чтобы укорениться, потребовалось много времени. Но проходит всего одно событие и благодаря нему у иностранцев появляется другая эмоция. Несколько столетий и одно событие», – отмечает проректор Высшей школы экономики.

«В этом рейтинг Владимир Путин несколько обогнал красивых девушек – 14 и 11 голосов соответственно. Когда мы проводили исследование со студентами зарубежных стран, мы выявили следующее – они никогда не ассоциировали свою страну с лидерами государства. Они их не называют. Но в отношении нашей страны они четко говорят, что одна из устойчивых ассоциаций – это глава государства», – обратила внимание Касамара.

«Есть две концепции, с помощью которых мы можем продвигать нашу страну – это жесткая и мягкая сила. Жесткая – это государство, у которого есть армия и флот. Соответственно, вас должны бояться. И если случается вооруженный конфликт, то вы можете продемонстрировать свою силу. Но мне кажется, что человечество свой запас жесткой силы уже достаточно реализовало. Сколько можно стрелять? И вот здесь на арену выходит концепция мягкой силы, которая была разработана Джозефом Наилем. И в 2013 году мягкая сила была включена в концепцию внешней политики России», – говорит проректор ВШЭ.

«Но насколько активно мы подвигаем нашу мягкую силу? То есть культуру, искусство, науку и людей. Давайте возьмем кинематограф. Все же знают мультфильм «Маша и медведь». На сегодняшний день это 20 млрд просмотров на YouTube, это место в пятерке самых популярных мультсериалов в Европе. «Маша и медведь» присутствует более, чем в 130 странах мира, и мультфильм дублирован на 25 языков», – отмечает Касамара.

«Есть еще еда. Когда мы с вами собираемся в путешествие, мы первым делом думаем о том, где поселиться и что поесть. Студенты зарубежных стран думают о том же самом. Путь к сердцу страны лежит через желудок», – считает руководитель олимпиады «Я – профессионал».

«Я против того, чтобы упрощать смысл той же балалайки. Наша сила в миксе. В России есть не только балалайка или кокошник, а очень богатая национальная культура. Но когда вы оказываетесь в каких-нибудь национальны республиках вроде Татарстана или Башкирии, вы не видите там людей в национальных костюмах. Представьте, что девушки надевают на праздники кокошник с сарафаном. Что о них подумают? Это я к чему. У каждой японской женщины есть национальный наряд. И каждая японская женщина фотографируется в этом наряде, идет в нем на праздник», – отмечает Касамара.

«Культуру не будут воспринимать как дурновкусие только тогда, когда мы снова будем ее носителями. К сожалению, нашу традиционную культуру мы упустили», – считает проректор ВШЭ.

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