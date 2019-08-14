Украина передала Нидерландам материалы дела по крушению малайзийского Boeing

Украина передала Нидерландам материалы уголовного дела в отношении троих россиян и одного украинца, подозреваемых Киевом в причастности к крушению малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.

«18 июня 2019 года трем гражданам РФ (Гиркину И., Дубинкому С., Пулатову О.) и одному гражданину Украины (Харченко Л.) сообщено о подозрении в совершении данного преступления. 22 июля 2019 года материалы уголовного производства относительно указанных подозреваемых переданы компетентному органу Королевства Нидерланды в порядке, предусмотренном статьями 599, 600 УПК Украины», – говорится в ответе СБУ, фотокопию которого опубликовало агентство «Украинские новости».

Там же отмечается, уголовное производство касательно указанных лиц будет направлено в суд, который начнется в Нидерландах ориентировочно в марте 2020 года.

Ранее стало известно, что свое расследование крушения провел немецкий частный детектив Йозеф Реш, который также имеет ценные сведения, не учтенные в работе западными следователями. При этом ему поступали угрозы. Реш пообещал передать базу данных следователям только в присутствии представителей СМИ, однако в нидерландской прокуратуре посчитали, что это может нанести вред расследованию. Реш пообещал все равно обнародовать полученные данные.

Также стали известны другие детали о расследовании, раскрытые в документальном фильме голландского журналиста. Так, малазийские эксперты нашли искажение в аудиозаписях переговоров по делу о крушении, представленных СБУ, а малазийские военные сообщили о спецоперации в Донбассе сразу после катастрофы.

Напомним, Boeing рейса MH17, летевший из Нидерландов в Малайзию, был сбит в июле 2014 года. Погибли 298 человек.