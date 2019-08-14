Мужчина сдал в ломбард взятый напрокат Mercedes в Москве

В Москве мужчина сдал в ломбард арендованный автомобиль Mercedes, сообщили в столичном главке МВД.

В полиции сообщили, что мужчина заключил договор с компанией по прокату автомобилей и взял в аренду Merecedes, передает «РЕН-ТВ». После окончания срока договора он не вернул автомобиль на стоянку компании и перестал выходить на связь.

По GPS-трекерам прокатчику удалось найти машину, которая в этот момент находилась в ломбарде.

Сумма ущерба составила 3 млн рублей, проводится проверка.

Напомним, в июне эксперты рассказали о новых способах обмана автомобилистов, которые начали использовать мошенники в России.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД