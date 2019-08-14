Ипотечный долг США побил рекорд времен финансового кризиса 2008 года

Ипотечный долг США побил рекорд 2008 года, когда начался финансовый кризис, следует из данных Федерального резервного банка Нью-Йорка.

Так, во втором квартале 2019 года долг Вашингтона вырос на 162 млрд долларов и достиг 9,4 трлн долларов, передает РИА «Новости».

При этом ипотечные кредиты стали основной составляющей внутреннего долга США. Ипотечное кредитование во втором квартале выросло на 130 млрд долларов и достигло 474 млрд долларов, превысив все показатели за последние два года.

В то же время Wall Street Journal замечает, что ипотечный долг 2019 года отличается от долга 2008 года, поскольку в стране ужесточились условия кредитования, а неуплаты по долгу стали реже.