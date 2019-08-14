Определены сроки начала ремонта сгоревшего «Лошарика»

Ремонт подводного аппарата «Лошарик», поврежденного в результате пожара в Баренцевом море 1 июля, начнется осенью в Центре судоремонта «Звездочка», сообщил источник в российском ОПК.

«Этой осенью «Лошарик» отбуксируют для проведения ремонта на «Звездочку», – передает ТАСС слова источника.

По его словам, «на первом этапе из аппарата откачают воду и проведут дефектацию титанового корпуса и внутренних помещений, после будет составлен технический проект на работы по ремонту и восстановлению».

Ремонтировать аппарат будут специалисты ЦКБ «Рубин» и «Севмаша». По оценке специалистов, системам «Лошарика» нанесен существенный ущерб.

«Можно говорить, что огнем серьезно повреждено и подлежит замене радиоэлектронное оборудование, автоматика, акустическое и навигационное оборудование, системы жизнеобеспечения», – сообщил источник.

Кроме того, пока не ясно, как сильно пострадал титановый корпус станции.

Другой источник сообщил, что на «Севмаше» готовят к производству новые титановые части корпуса аппарата для замены поврежденных.

Напомним, 1 июля на спускаемом аппарате ВМФ России произошел пожар. В результате ЧП погибли 14 подводников, среди которых два Героя России: семь капитанов первого ранга, шесть капитанов более низкого ранга и один подполковник медицинской службы. Погибших офицеров представили к госнаградам.

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