Литва заявила об отсутствии предмета для диалога с Россией

У Литвы нет предмета для дипломатического диалога с Россией на высоком уровне, Вильнюс осознает «истинные опасности и риски» от Москвы, заявил президент балтийской республики Гитанас Науседа.

«Пока на Украине сохраняется нынешняя ситуация, пока мы видим дальнейшую эскалацию напряженности в регионе, не вижу оснований для выражения дипломатических высказываний. В Евросоюзе наметилось расхождение во мнениях в отношении России. Однако мы, как граничащие с ней, осознаем истинные опасности и риски», – передает его слова ТАСС.

Он также отметил, что Литва не должна провоцировать конфликты резкими высказываниями.

«Мы общаемся как цивилизованное государство, но для общения прежде всего необходим предмет диалога, который у нас есть в отношениях с другими странами», – заявил Науседа.

Отметим, что в апреле Литва раскритиковала Эстонию за встречу эстонского президента Керсти Кальюлайд с российским лидером Владимиром Путиным.