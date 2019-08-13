Минтруд допустил сокращение рабочей недели до четырех дней

В Министерстве труда и социальной отреагировали на предложение Федерации независимых профсоюзов России о введении четырехдневной рабочей недели. В ведомстве отметили, что в организациях сократить продолжительность рабочего дня или недели можно уже сейчас, в соответствии с коллективным договором или же в рамках социального партнерства.

«Этот вопрос подлежит обсуждению с участием как профсоюзов, так и работодателей - всех сторон социального партнёрства», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передает РИА «Новости».

В министерстве уточнили, что, согласно действующему Трудовому кодексу, максимальная продолжительность рабочей недели должна быть не более 40 часов, при этом нижней границы нет.

«В рамках социального партнёрства / коллективного договора в организациях уже сегодня может быть уменьшено как количество часов в рабочем дне, так и количество самих рабочих дней», - добавили в Минтруде.

Ранее Федерация независимых профсоюзов России предложила Минтруду перейти на четырехдневную рабочую неделю. В Госдуме идею поддержали, и отметили, что это позволило бы россиянам больше отдыхать, однако при условии сохранения заработной платы