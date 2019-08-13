В Думе поддержали идею перехода на четырехдневную рабочую неделю

Переход на четырехдневную рабочую неделю позволил бы россиянам получить больше времени для отдыха, но при условии сохранения уровня зарплат граждан. Депутаты готовы подключиться к разработке соответствующего законопроекта, заявил первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

«Инициативу о введении четырехдневной рабочей недели мы, безусловно, поддерживаем. Такой переход позволит людям получить большее время для отдыха, которое они смогут провести с семьей, потратить на самообразование или заботу о своем здоровье, например, пройти диспансеризацию», – передает РИА «Новости»слова Исаева.

Он отметил, что «депутаты готовы включиться в обсуждение идеи с профсоюзами и разработку соответствующего законопроекта». «Дискуссия может стартовать уже в сентябре».

По словам Исаева, что сокращение рабочей недели будет способствовать уменьшению роста безработицы, а сам переход к четырехдневной рабочей неделе должен проходить постепенно.

«Этот переход должен осуществляться в соответствии с возможностями экономики и осуществляться постепенно, что позволило бы экономике, работодателям и работникам перейти на новый режим работы без потрясений», – сказал Исаев.



При этом он подчеркнул важность сохранения существующего уровня заработной платы сотрудников при сокращении продолжительности их рабочей недели.



Тем временем Федерация независимых профсоюзов России считает, что в стране можно вводить четырехдневную рабочую неделю, увеличив продолжительность рабочего дня.

«Четырехдневную рабочую неделю имеется возможность ввести уже в настоящее время, используя режим гибкого рабочего времени, предусмотренный ст. 102 Трудового кодекса Российской Федерации, применив так называемую сжатую рабочую неделю», – сообщили в ФНРП.



Заключение ФНПР по четырехдневной рабочей неделе было направлено в Минтруд, там указано эта форма организации рабочего времени состоит в увеличении рабочего времени в течение дня без увеличения общего количества рабочих часов в неделю.



«В результате работник получает дополнительный день отдыха, работая, например, четыре рабочих дня по 10 часов вместо пяти рабочих дней по 8 часов», – уточняется в документе.

В документе подчеркивается, что сокращение продолжительности рабочей недели должно происходить при сохранении прежнего размера зарплаты.

Ранее глава российского правительства Дмитрий Медведев допустил, что в будущем произойдет переход мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как изменится жизнь россиян в случае сокращения числа рабочих дней и в чем плюсы и минусы таких изменений.

Напомним, ранее во вторник сообщалось, что Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила Минтруду перейти на четырехдневную рабочую неделю.