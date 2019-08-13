Настоятель Казанского собора раскрыл подробности ножевого нападения в храме

Настоятель Казанского собора на Красной площади протоиерей Николай Иноземцев описал подробности ЧП с ворвавшимся в храм с ножом мужчиной.

«Конфликтной ситуации не было. После богослужения в храм зашел один мужчина, начал размахивать ножом, сторож его скрутил. Вызвали милицию, сдали – и все. Никто не пострадал», – сообщил Иноземцев, передает РИА «Новости».

Он добавил, что происшествия с «неадекватными людьми» происходят в Казанском соборе постоянно.

«Иногда заходят люди совершенно неадекватные, психически больные. Наверное, это самовыражение, им нужно обратить на себя внимание. Накануне человек пытался забраться на колокольню. Одна зайдет – начинает петь, другой зайдет – кричит, угрожает – у нас такие инциденты через день», – посетовал священнослужитель.

Ранее сообщалось, что в Казанском соборе на Красной площади вооруженный мужчина напал на алтарника и порвал ему одеяние.