Мужчина с ножом напал на алтарника в Казанском соборе в Москве

В Казанском соборе на Красной площади вооруженный мужчина напал на алтарника, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

«Накануне мужчина в неадекватном состоянии напал на алтарника в Казанском соборе и порвал ему одеяние. Находящиеся рядом сотрудники полиции задержали мужчину и доставили в отдел полиции», – сообщили ТАСС в МВД.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что мужчина был вооружен ножом.

В результате нападения никто не пострадал. Полиция начала проверку инцидента, после чего будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии в Тюмени.