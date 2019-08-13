Канделаки уличила Конгресс США в двойных стандартах

Конгресс США является единственным в мире органом власти, который одновременно может и возмущаться вмешательством в дела своей страны и вмешиваться в дела другой, заявила телеведущая Тина Канделаки, комментируя одобрение протестов в Москве американской стороной.

Канделаки написала в своем Telegram-канале, что поддержавший протесты в Москве лидер демократов в палате представителей американского конгресса Стени Хойер «был и есть один из главных последователей и промоутеров версии вмешательства России в президентские выборы США».

Она указала, что именно он «был крайне недоволен результатами расследования комиссии Мюллера».

«Про роль конгресса в раскрутке этой версии мне и говорить не нужно. Конгресс США, пожалуй, – единственный орган власти во всем мире, который может одновременно открыто возмущаться вмешательством в дела своей страны и вмешиваться в дела другой. Так и живем», – добавила телеведущая.

Ранее стало известно, что Хойер поддержал участников акций протеста в Москве. Это является наглядным примером попытки вмешательства в выборы в России и внутренние дела страны.

До этого, 9 августа, советника-посланника США Тима Ричардсона вызывали в МИД России и сделали представление из-за публикации на посольском сайте схемы проведения в Москве 3 августа несогласованного митинга, что было расценено как агитация в пользу участия в несанкционированной акции и попытка вмешательства в дела России.