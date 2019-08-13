Ссора с Китаем не помешала Канаде давать ему советы по Гонконгу

Глава канадского правительства Джастин Трюдо дал совет Китаю по ситуации в Гонконге. Отметим, что отношения стран обострились после задержания в Канаде финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу.

Оттава «чрезвычайно озабочена» ситуацией в Гонконге. Трюдо призвал Пекин «снизить напряженность», установить мир, наладить диалог и «прислушаться к серьезным вопросам граждан».

Кроме того, Трюдо заявил, что его правительство стоит «на защите интересов Канады и канадцев в Гонконге», передает RT со ссылкой на Global News.

Напомним, от США Китай уже потребовал не вмешиваться в дела Гонконга, где с июня продолжаются массовые протесты.

После задержания в Канаде Мэн Ваньчжоу Китай задержал несколько канадских граждан.