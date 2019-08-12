Экс-замминистра культуры Пирумова перевели под домашний арест

Мосгорсуд перевел бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова из СИЗО под домашний арест, сообщил его адвокат Федор Куприянов.

«Мосгорсуд изменил меру пресечения моему подзащитному Григорию Пирумову и отпустил его под домашний арест», – передает его слова ТАСС.

Такое же решение принято в отношении другого фигуранта дела о мошенничестве Никиты Колесникова.

Ранее сообщалось, что Преображенский суд Москвы удовлетворил ходатайство Пирумова об условно-досрочном освобождении.

Пирумова арестовали в мае 2018 года по уголовному делу о хищении не менее 450 млн рублей при ремонте «Эрмитажа» – он якобы планировал сбежать из России.

В январе 2019 года ему ужесточили приговор до трех лет колонии.