Скотт Келли указал максимальную зарплату астронавтов НАСА

Бывший американский астронавт Скотт Келли рассказал, какая максимальная зарплата может быть у астронавта НАСА.

По его словам, «максимально» астронавты НАСА имеют право «претендовать на категорию федеральных служащих GS-15» – у военных это «эквивалентно званию полковника или капитана ВМФ». В год «на этих позициях» получают примерно 155 тыс. долларов, передает РИА «Новости».

Келли отметил, что суточные во время космических полетов для американцев составляют 5 долларов, то есть меньше, чем у российских космонавтов.

По его словам, вопрос оплаты обсуждают на МКС, хоть и редко. Как сообщил Келли, россиянам «нравится», что «они получают больше, когда находятся в космосе».

Напомним, в «Роскосмосе» заявили, что зарплаты российских космонавтов вполне сопоставимы с зарплатами их зарубежных коллег. При этом бывший космонавт-испытатель Сергей Кричевский заявил газете ВЗГЛЯД, что российские космонавты получают даже меньше пилотов самолетов на коммерческих авиалиниях.

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