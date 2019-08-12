Националисты на Украине порезали мужчине одежду из-за российской символики

В Хмельницком украинские националисты в кафе порезали мужчине одежду, на которой была российская символика.

На мужчине была рубашка с нашивками в виде российского флага и герба, серпа и молота и надписью «ОМОН».

По слвоам владельца рубашки, он купил ее в Испании и просто не заметил российскую символику, передает РИА «Новости».

Националисты потребовали снять рубашку, но даже не дали мужчине выполнить их требование. Вместо этого они принялись ножом срезать нашивки. Спутница мужчины призвала их «успокоиться», заявив, что рубашку можно было просто снять. Националисты обещали купить своей жертве желто-голубую рубашку.