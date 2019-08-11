В богослужениях по случаю Курбан-байрама в Москве приняли участие 240 тыс. человек

Празднование Курбан-байрама в Москве в воскресенье проходит без происшествий, в богослужениях на шести городских площадках приняли участие около 240 тыс. человек, сообщил руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.

«Празднование Курбан-байрама проходит нормально, завершились богослужения, в них приняли участие порядка 240 тыс. человек. Богослужения проходили на шести площадках – это четыре мечети и площадки вокруг них и еще две площадки вне мечетей. Все прошло организованно, без каких-либо проблем», – приводит его слова ТАСС.

Сучков отметил, что введенные в связи с религиозным праздником ограничения движения машин в городе сняты. «У нас были небольшие ограничения в местах, где проходили богослужения. Сейчас все свободно», – добавил он.

Ранее в воскресенье президент Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам.

Курбан-байрам отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря и знаменует собой завершение хаджа – паломничества мусульман в Мекку. В Курбан-байрам богослужение традиционно начинается с проповедей и праздничного намаза, кульминацией становится принесение в жертву животных.