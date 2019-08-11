Путин поздравил мусульман с Курбан-байрамом

Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, сообщает Кремль.

«Отрадно, что российские мусульмане бережно хранят богатейшее культурное, духовное наследие своих отцов и дедов, воспитывают в подрастающем поколении уважение к истории, традициям и обычаям предков. Жизнь мусульманской общины наполнена благими делами и начинаниями: уделяется большое внимание реализации социальных, образовательных, просветительских инициатив», – говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.

Путин добавил, что ценен вклад мусульманских организаций в развитие «плодотворного сотрудничества с государственными и общественными институтами», а также в поддержание «межнационального и межрелигиозного диалога» в России.