Горбачев-фонд отреагировал на сообщения об «очень плохом» состоянии экс-президента СССР

Оценка состояния здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачева, прозвучавшая из уст журналиста Алексея Венедиктова, вызвала удивление в Горбачев-фонде: бывший советский лидер регулярно бывает на работе, встречается с сотрудниками и работает над новой книгой, сообщил руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко.

Палажченко указал, что «подобные высказывания журналиста, который не является медиком, вызывают, по меньшей мере, удивление», передает РИА «Новости».

По его словам, «Горбачев регулярно бывает в фонде, в частности, был вчера, в пятницу, встречался с сотрудниками фонда, обсуждал текущие проблемы».

Он отметил, что у бывшего советского лидера в данный момент в работе «есть разные проекты, в том числе, и книга».

Ранее журналист Алексей Венедиктов в передаче «Гордон» на украинском телеканале «НАШ» заявил, что состояние здоровья Горбачева «очень плохое».

«С головой все в порядке, ходит очень тяжело, накопились многие болезни – ну, ему 88. (...) Он уже месяцев шесть живет в больнице», – сказал Венедиктов.