Из-за новых взрывов под Ачинском изменили маршрут движения поездов

В пресс-службе Красноярской железной дороги предупредили об изменении маршрута движения поездов в районе Ачинска после новых взрывов на складе боеприпасов.

«10 и 11 августа 2019 года поезда № 067 Абакан – Москва, № 068 Москва – Абакан, № 113 Абакан – Новосибирск, № 114 Новосибирск – Абакан будут следовать измененным маршрутом через станции Красноярск и Саянская. Для пассажиров указанных поездов на участке Абакан – Назарово назначается дополнительный поезд № 268. На движение других пассажирских поездов ситуация не влияет», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы Красноярской железной дороги.

Накануне стало известно, что на снаряде под Ачинском подорвался поезд.

Напомним, во вторник на складе боеприпасов в Красноярском крае произошло возгорание, после чего начались взрывы. Было решено эвакуировать 16,5 тыс. человек. В результате взрывов боеприпасов один человек погиб, еще 13 пострадало.

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