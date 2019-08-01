Конгресс США согласился отложить срок наступления потолка госдолга

Американский Конгресс одобрил законопроект о продлении срока наступления потолка госдолга.

Об этом сообщает ТАСС.

Проект закона о сроке наступления потолка госдолга США ранее получил поддержку Палаты представителей американского Конгресса.

Ранее минфин США попросил Конгресс поднять потолок госдолга до августа. В противном случае, как сообщалось, правительство США останется без средств к осени.