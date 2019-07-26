Палата представителей США одобрила законопроект по госдолгу

Проект закона, касающегося срока наступления потолка госдолга США, получил поддержку Палаты представителей американского Конгресса, сообщают информационные агентства.

За законопроект по бюджету и продлению срока наступления потолка госдолга на два года отдали голоса 284 члена Палаты представителей. 149 законодателей проголосовали против, передает РИА «Новости».

Инициатива позволит американским властям неограниченно наращивать госдолг до июля 2021 года, передает ТАСС.

Чтобы закон вступил в силу, его должен поддержать Сенат США и подписать президент страны Дональд Трамп.

Напомним, Минфин США попросил Конгресс поднять потолок госдолга до августа, или правительство страны к осени останется без средств.

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